Die IG Metall will am Tag der vierten Tarifverhandlung mit zahlreichen Warnstreiks in ganz Bayern den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen. In 34 Betrieben legen am Dienstag Tausende Beschäftigte die Arbeit vorübergehend nieder, heißt es in einer Mitteilung. Der größte Warnstreik sei bei ZF in Passau zu erwarten, wo alle Schichten zwei Stunden in den Ausstand träten. Regionale Schwerpunkte lägen in Unterfranken, der Oberpfalz und Oberfranken, heißt es.

Öffentlichkeitswirksame Warnstreiks mit Kundgebungen fänden unter anderen bei Bosch Rexroth, Linde Hydraulics und Brose in Unterfranken, ZF, Maschinenfabrik Reinhausen und Benteler in der Oberpfalz sowie bei FTE-Valeo und Waldrich in Oberfranken statt. Bei FTE-Valeo in Ebern und Brose in Würzburg beenden die Beschäftigten ihre Arbeit demnach vier Stunden früher.

Der Arbeitgeberverband vbm hatte laut IG Metall in der dritten Tarifverhandlung eine prozentuale Entgelterhöhung "nur vage" in Aussicht gestellt - "innerhalb einer Laufzeit von 30 Monaten und ohne eine Zahl oder Zeitpunkte zu nennen", so die Kritik. Die IG Metall fordere für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die vierte Tarifverhandlung in Bayern findet am heutigen Dienstag ab 16 Uhr in München statt.

Unterfranken

Bosch Rexroth (Früh- und Spätschicht, Kundgebung, 12:00 Uhr, Werkstor, Röntgenstr.) – in Schweinfurt

Bosch Rexroth Augsfeld (Früh- und Spätschicht, Kundgebung, 12:00 Uhr, Werkstor, Rexrothstr.1) – in Haßfurt

Linde Hydraulics Werk WN I (Warnstreik mit Kundgebung, 12:00 Uhr, Wailandtstr., Parkhaus) – in Aschaffenburg

Brose (Frühschluss mit Kundgebung, 10:00 Uhr, Hauptpforte, Ohmstr. 2a) – in Würzburg

Konecranes Noell (Warnstreik, 09:15 Uhr, Werkstor, Albert-Einstein-Str.) – in Würzburg

AB-Gusstech GmbH, Linde Hydraulics CO-Fertigung/Lager, ZF Automotive Safety (Warnstreik mit Kundgebung, 12:00 Uhr, Werkstor Linde Hydraulics, Schweinheimer Straße 34) – in Aschaffenburg

F, ZF Race (Frühschluss Nachtschicht) – in Schweinfurt

Oberfranken

FTE-Valeo (Warnstreik mit Kundgebung, 10:00 Uhr, Andreas-Humann-Str. 2) – in Ebern

Waldrich Coburg (Warnstreik mit Kundgebung, 11:30, Hahnweg 116) – in Coburg

Albea (Frühschluss) – in Scheßlitz

ZF (Frühschluss alle Schichten) – in Bayreuth/Wolfsbach

