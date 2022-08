Die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften – ist die älteste ununterbrochen existierende naturwissenschaftlich-medizinische Akademie der Welt. In der Liste ihrer Mitglieder finden sich Namen wie Johann Wolfgang von Goethe, Marie Curie und Albert Einstein.

Wie die Pressestelle des Universitätsklinikums Erlangen berichtet, wurde diese Ehre nun auch drei weiteren Experten ihres Klinikums zuteil: Prof. Dr. med. univ. Georg Schett, Direktor der Medizinischen Klinik 3 – Rheumatologie und Immunologie und einer von zwei Sprechern des Deutschen Zentrums Immuntherapie, Prof. Dr. Peter A. Fasching, Oberarzt der Frauenklinik sowie Co-Koordinator des Universitäts-Brustkrebszentrums Franken und des Gynäkologischen Universitäts-Krebszentrums, sowie Prof. Dr. Arndt Hartmann, Direktor des Pathologischen Instituts.

Prof. Schett wurde bereits im vergangenen Jahr gewählt. Die neuen Leopoldina-Mitglieder erhalten ihre Urkunden allerdings traditionell erst im Jahr nach der Wahl im Rahmen des Symposiums ihrer Fachklasse. Prof. Fasching und Prof. Hartmann müssen dementsprechend – nach ihrer Wahl im Sommer 2022 – noch knapp zwölf Monate warten, bis ihnen der Leopoldina-Präsident ihre Urkunden aushändigt.

Die Leopoldina vereinigt Forscherinnen und Forscher mit besonderer Expertise in ihren jeweiligen Fachgebieten. Die rund 1.600 Akademiemitglieder kommen aus über 30 Ländern. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren in die Akademie gewählt. Kriterium für die Aufnahme sind herausragende wissenschaftliche Leistungen. Die Mitglieder bringen sich aktiv in die Arbeit der Leopoldina ein.