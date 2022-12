Der Dienstag (20. Dezember 2022) war kein Tag wie jeder andere am Uniklinikum Erlangen. Die Rettungsdienste der Stadt fanden sich auf dem Gelände ein, "um unseren Patientinnen und Patienten, Beschäftigten sowie Schaulustigen eine außergewöhnliche Weihnachtsfreude zu bereiten", schreibt das Klinikum auf Instagram.

"Das Blaulicht zu sehen, ist für Kinder ein Riesenevent", wird Markus Metzler, stellvertretender Direktor der Kinderklinik des Uniklinikums Erlangen, in einer Pressemitteilung zitiert. Auch Erlangens zweiter Bürgermeister Jörg Volleth (CSU) mischte sich unter die Rettungskräfte.

Blaulichtaktion am Uniklinikum Erlangen - Weihnachtsmann fährt auf Drehleiter an Fenster

Im weihnachtlichen Einsatz seien insgesamt 14 Fahrzeuge und über 50 Personen von der Freiwilligen Feuerwehr Erlangen-Stadt, vom Arbeiter-Samariter-Bund, vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Erlangen-Höchstadt, von Polizei, Wasserwacht sowie Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft Erlangen und Dechsendorf, vom Technischen Hilfswerk und von der Bergwacht Erlangen gewesen. "Das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge erhellte die Straßen, während aus den Lautsprechern Weihnachtslieder erklangen", beschreibt das Klinikum die Atmosphäre.

Ein Weihnachtsmann wurde auf einer Drehleiter entlang der Fenster und Balkone mehrerer Klinikgebäude gefahren, um Grüße zu überbringen. Los ging es laut dem THW Ortsverband Erlangen an der Kinderklinik. Besonders hier "funkelten die Augen besonders groß", fügt die Feuerwehr Erlangen hinzu. Auch das internistische Zentrum, das Bettenhaus des Chirurgischen Zentrums und die Frauenklinik bekamen Besuch vom Weihnachtsmann.

Im Jahr 2020 sei die Aktion laut dem Klinikum zum ersten Mal gelaufen. Weil sie so gut angekommen sei, finde sie dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt. "In den letzten Jahren sind pandemiebedingt viele Aktionen ausgefallen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir an der Tradition der Blaulichtaktion festhalten konnten. Ich persönlich finde es schön, dass man so mal sieht, wer alles unterwegs ist, um Menschen in Notfällen zu helfen", so Metzler vom Uniklinikum Erlangen.

