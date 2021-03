Erlangen vor 44 Minuten

Verkehrsunfall

Folgenschwerer Unfall auf der A73: Junge Frau verletzt - Sieben Fahrzeuge beteiligt

Auf der A73 waren sechs Fahrzeuge auf der linken Spur in Richtung Bamberg unterwegs. Als sich ein siebtes Fahrzeug in die Kolonne einreihen wollte, kam es zu mehreren Auffahrunfällen. Dabei wurde eine junge Frau verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.