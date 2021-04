Unfall in Erlangen: Am Samstagmittag (10.02.21) kommt ein Auto auf dem Dechsendorfer Damm in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit einem Auto. Die Ursache: noch unklar.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, waren nach dem Zusammenstoß zwei Personen in ihren Autos eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie befreien. Jedoch seien keine Personen schwer verletzt.

Sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.