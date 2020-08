Übersetzer und Expeditionsleiter: "Klima ist Glaubenskrieg"

Es ist ein sonniger Vormittag. An Bord der MS "Polarstar", die an diesem Morgen ruhig durch ein Fjord an der grnlndischen Ostkste steuert, herrscht noch wenig Betrieb. Dietmar Schffer steht an Deck und blickt in die arktische Landschaft. Dunkle Gerllhnge ziehen am Bug vorbei, darauf sieht man rote Huser mit weien Fensterrahmen stehen, dahinter ragen mchtige Gletscher in die Hhe. Ein paar Wissenschaftler bereiten sich auf einen Landgang vor. Und wie immer beobachtet Schffer das ganze haargenau. So erzhlt er es.