Ein Unfall am Dienstagabend (7. September 2021) kostete einen Mann im Kreis Erlangen-Höchstadt das Leben. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, gab es auf der Staatsstraße 2260 bei Wachenroth gegen 18.20 Uhr einen Zusammenstoß zwischen einem Traktor-Gespann und einem Motorradfahrer.

Der 28 Jahre alte Fahrer des Traktors war von Mühlhausen in Richtung Wachenroth unterwegs. Im selben Moment, als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, setzte der Motorradfahrer hinter ihm zum Überholen an. Der 46-Jährige prallte gegen den Anhänger des Traktors und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Mehrere Streifen der Polizei Höchstadt waren vor Ort und nahmen den Unfall auf. Ein Gutachter unterstützte die Beamten bei der Aufklärung der genauen Unfallursache. Die Staatsstraße musste für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

