Tierheim Erlangen: Polizei übergibt "illegale" Welpen an Tierschützer. Bei einer Kontrolle auf der A3 hat die Verkehrspolizei Erlangen in einem Auto zwei Hundewelpen entdeckt. Das berichtet die Polizei Mittelfranken. Der Wagen war demnach von Nordmazedonien in Richtung Niederlande unterwegs. Die beiden Hundekinder wurden in einer Katzenbox mitgeführt.

Tierheim Erlangen: Welpen werden vorerst nicht abgegeben

Die kleinen Hütehunde sind erst wenige Wochen alt. Laut ihrem "Heimtierausweis" wurden die Tiere am 19. Dezember geboren. Laut Polizei bestand keine Tollwutimpfung. "Das zuständige Veterinäramt ordnete die Sicherstellung an und die Welpen wurden im Tierheim Erlangen untergebracht", heißt es vonseiten der mittelfränkischen Polizei.

"Wer Hund, Katze oder Frettchen innerhalb der EU über Grenzen bringt, braucht für sein Tier einen EU-Heimtierausweis", betont die Polizei. "In diesem Dokument ist die Identität, dokumentiert und unter anderem der vorgeschriebene gültige Impfschutz gegen Tollwut."

Achtung: Die Tiere müssen bis auf Weiteres im Tierheim Erlangen bleiben und sind derzeit nicht vermittelbar. "Von Anfragen an das Tierheim bitten wir abzusehen", teilt die Polizei ausdrücklich mit. "Die Hunde befinden sich aktuell in Quarantäne und werden nicht abgegeben."

Illegaler Welpenhandel boomt wegen Corona

Laut dem Deutschen Tierschutzbund hat der illegale Welpenhandel 2020 offenbar durch die Corona-Pandemie einen "dramatischen Aufschwung" erfahren. "Allein zwischen Januar und Oktober 2020 wurden 75 Fälle von illegalem Heimtierhandel bekannt, 818 Tiere waren betroffen. Damit liegt die Zahl der Fälle und Tiere bereits über der Gesamtzahl des Vorjahres", berichtet Lisa Hoth, Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund.

Betroffen waren demnach vor allem Hunde – insgesamt 683 – und mit 130 Tieren auch "erstaunlich viele" Katzen. Die finale Erfassung und Auswertung aller Fälle steht indes noch aus. Die Dunkelziffer dürfte nach Schätzungen des Tierschutzbundes allerdings deutlich höher liegen.

