Hilft Sport im Kampf gegen Krebs? Forscher mit spannender Entdeckung

Forscher der FAU Erlangen-Nürnberg finden wirksames Mittel gegen fortgeschrittene Krebserkrankung

Bei Ganzkörper-Elektromyostimulation (WB-EMS-Training) werden Myokine ausgeschüttet, die Krebszellen bekämpfen

Wissenschaftler hoffen auf wertvolle Hinweise für wirksame Krebstherapie

Mit Sport den Krebs besiegen: Dass Sport die Gesundheit fördert, ist kein Geheimnis. Nun haben aber Wissenschaftler der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) eine spannende Entdeckung gemacht: Eine Sporttherapie kann auch schwer erkrankten Krebspatienten helfen. In der Fachzeitschrift "The Journal of Physiology" wurden die Forschungsergebnisse veröffentlicht.

Durch Sport sondert der Skelettmuskel Myokine ab. Das sind hormonähnliche Botenstoffe, die unter anderem entzündungshemmend wirken. Bei Gesunden und Krebskranken im Frühstadion wurde die positive Wirkung der Myokine bereits nachgewiesen. Die FAU-Wissenschaftler forschten nun zur Wirkung bei schwer erkrankten Krebspatienten.