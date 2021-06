Herzogenaurach vor 25 Minuten

Unfall

Schüler (11) von Auto erfasst und schwer verletzt: Ärztin zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Ein elfjähriger Junge wurde am Dienstagmorgen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Eine Ärztin war in diesem Moment zur richtigen Zeit am richtigen Ort und leistete sofort Erste Hilfe.