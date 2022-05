Schreie und Rauchwolken aus Richtung des Spielplatzes in der Ringstraße in Röttenbach ließen am Montag (30.05.2022) nichts Gutes vermuten.

Als in dem Bereich nachgeschaut wurde, entdeckten Zeugen eine komplett in Brand stehende Parkbank, die von dem Spielplatz stammt, in einer Feuerstelle.

Brennende Parkbank verursacht hohen Schaden

Die Freiwillige Feuerwehr Röttenbach löschte das in Flammen stehende Sitzmöbel.

Die Polizeiinspektion Höchstadt bittet Zeugen, die nähere Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09193/63940 zu melden.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Auch interessant: Kita-Brand in Nürnberg: Kripo leitet Ermittlungsverfahren ein

Vorschaubild: © pixabay.com/Alexas Fotos