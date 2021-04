Dies sind die Meldungen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt vom Samstag, 10.04.2021

Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Mit PTB-Revolver in den Arcaden

Am 09.04.2021 kurz vor Mittag wollte ein 72 Jahre alter Mann in ein Geschäft in den Erlanger Arcaden. Aufgrund aktuell geltender Bestimmungen wurde er von einem Mitarbeiter angewiesen, seine einfache medizinische Maske gegen eine FFP2-Maske zu ersetzen. Hieraus ergab sich offenbar ein Streitgespräch zwischen den beiden Männern. Der Mann zog anschließend einen PTB-Revolver - eine Schreckschusswaffe - aus seinem Rucksack und zielte

kurzzeitig auf den Sicherheitsdienstmitarbeiter. Dann steckte er die Waffe wieder in den Rucksack. Anschließend wurde der Mann vom Sicherheitsdienst überwältigt und bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten. Dabei leistete der 72-Jährige keine Gegenwehr.

Wie die Ermittlungen ergaben, besaß der 72-Jährige eine behördliche Erlaubnis zum Führen des Schreckschussrevolvers. Offenbar hatte der 72-Jährige die Situation mit den Sicherheitsmitarbeitern falsch eingeschätzt und wollte den vermeintlichen Angreifer nur auf Distanz halten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand; auch ergab sich keine Gefährdung für unbeteiligte Kunden in dem Einkaufszentrum. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt; den 72-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung. Zudem wird die zuständige Waffenbehörde von dem Vorfall unterrichtet.

Betrunken und ohne Versicherung mit E-Scooter unterwegs

Am frühen Abend des 09.04.2021 fiel ein E-Scooter im Stadtwesten auf, der mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen gefahren wurde. Während der Verkehrskontrolle wurde bei dem 58 Jahre alten Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Die Weiterfahrt musste unterbunden werden, er wurde zur Polizeidienststelle verbracht. Dort wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihn erwartet nun, je nach Ergebnis der Blutuntersuchung, die Entziehung seiner Fahrerlaubnis oder ein Fahrverbot.

Nach Ruhestörung aus Pkw Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

Kurz vor Mitternacht am 09.04.2021 wurde die Polizei verständigt, nachdem aus einem Pkw im Stadtosten lautstarke Musik mitgeteilt worden war. Pkw samt Insassen wurden festgestellt und angesprochen. Hierbei konnte bei dem auf dem Fahrersitz befindlichen 25 Jahre alten Mann ein Alkoholwert von über 1,8 Promille festgestellt werden. Er hatte den Pkw zuvor gefahren und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis hierfür. Bei ihm wurde in der Polizeidienststelle eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.