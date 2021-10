Heroldsberg vor 1 Stunde

Spektakulärer Einsatz

Immer mehr Erde rutschte nach: Person in Baugrube verschüttet - Einsatzkräfte müssen improvisieren

In Heroldsberg war am Donnerstagabend eine Person in einer Baugrube verschüttet worden. Immer mehr Erde rutschte nach, weshalb sie sich nicht mehr selbst befreien konnte. Die Feuerwehr rückte an - und musste selbst erst einmal improvisieren.