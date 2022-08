Zu einem Autobrand kam es am Donnerstagnachmittag (11. August 2022) in Lonnerstadt (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Das teilt die zuständige Polizeiinspektion am Tag danach in einer Pressemeldung mit.

Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein teilweise bereits ausgeschlachtetes Fahrzeug am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in einem Grundstück in der Hauptstraße in Lonnerstadt Feuer. Der Besitzer versuchte, das Auto mit einem Frontlader und angebrachten Spanngurten von dem Gebäude wegzuziehen. Dies gelang ihm allerdings nicht.

Autobrand: Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern

Der Mann erlitt Verbrennungen und musste von einem Rettungsdienst in das Klinikum Nürnberg-Süd gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Lonnerstadt konnte den Brand löschen und verhindern, dass das Feuer auf das Gebäude übergreift. An dem Fahrzeug entstand allerdings ein Totalschaden.

