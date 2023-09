Landkreis Erlangen-Höchstadt: Biotonnen künftig mit "Blauem Engel" zertifiziert - was das bedeutet

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Erlangen-Höchstadt geht einen wichtigen Schritt in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ab sofort werden für die Biotonnen des Landkreises Mülltonnen eingesetzt, die das renommierte "Blaue Engel" Umweltzeichen der Bundesregierung tragen.

Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt in einem Pressebericht erklärt, bestehen diese umweltbewussten Tonnen aus mindestens 80 Prozent Recycling-Kunststoff, bei dessen umweltfreundlicher Produktion der Einsatz von schädlichen Stoffen beschränkt ist.

Hoher Standard zum Schutz von Umwelt und Gesundheit

Die Zertifizierung gewährleistet nicht nur einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, sondern auch einen positiven Beitrag zum Erhalt der Umwelt. Um einen besonders hohen Anteil an Recycling-Kunststoff bei der Mülltonnenproduktion zu erreichen, werden die Rumpfkörper dieser Biotonne daher in Grautönung statt farbig ausgeführt. Nur noch der Deckel wird in brauner Farbe produziert.

Ältere Tonnen so lange wie möglich nutzen

Die neuen Behälter werden in erster Linie zur Ausstattung von Neubauten und zum Teil als Ersatz von defekten Tonnen genutzt. Grundsätzlich sollen jedoch die aktuellen noch funktionsfähigen Behälter so lange wie möglich nachhaltig weiter genutzt werden. Die Umstellung erfolgt daher über einen längeren Zeitraum. 1.000 Tonnen mit dem „Blauen Engel“ hat der Landkreis beschafft und beim Bauhof in Heßdorf eingelagert. Die Bauhöfe der Gemeinden können diese bei Bedarf für die Haushalte dort abholen. Die Biotonnen gehören dem Landkreis. Die Firma Hofmann stellt hingegen die Tonnen für Restmüll und Altpapier zur Verfügung und setzt ebenfalls Tonnen mit dem „Blauen Engel“ ein.

Bei Fragen rund um die Biotonne stehen die Mitarbeiter der kommunalen Abfallwirtschaft gerne unter der Rufnummern 09193 / 20 – 1761 und 20 – 1762 zur Verfügung.