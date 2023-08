Kosbacher Kirchweih: Verbrennungen an Unterarmen - junger Mann kippt 2-Takt-Gemisch in Feuertonne

Ein junger Mann hat in der Nacht zum Samstag (27. August 2023) an der Kosbacher Kirchweih im Kreis Erlangen-Höchstadt teilgenommen. Als er gegen 03.15 Uhr Holz in einer Feuertonne entzünden wollte, entschied er sich "gedankenlos", wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt berichtet, dazu, ein 2-Takt-Gemisch als Brandbeschleuniger einzusetzen.

Er benutze allerdings mehr als nötig davon und zog sich anschließend Verbrennungen an beiden Unterarmen zu. "Der Schreck dürfte größer gewesen sein, als die Folgen", so die Polizei. Der Verunfallte wurde dennoch im Anschluss zur Sicherheit und weiteren Überprüfung ins Universitätsklinikum Erlangen verbracht. Weitere Verletzte wurden im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme nicht bekannt.