Er zählt zu den aktuell bekanntesten deutschen Sängern und Songwritern: Clueso - der unermüdliche musikalische Forscher, der viel wagt, ohne dabei seine künstlerische Signatur zu verlieren. Im letzten Jahr hat er mit der Veröffentlichung von drei Singles eine neue Schaffensphase eingeleitet: Die strahlenden Songs ziehen völlig andere Ebenen ein, ohne dass der Pop verloren geht. Den verhallten, unauffällig treibenden Beat macht seine Single „Flugmodus“ zu einem absolut unwiderstehlichen Lied, der Trap-Feeling mit Laid-Back-Gitarren verbindet.

Clueso in Erlangen: Loslassen - Konzerterlebnis für alle Generationen

Loslassen und festhalten, Gas geben und innehalten – die Konzerte von Clueso sind ein großartiges Live-Erlebnis, das Fans aus allen Generationen vereint. Die letzte Tour in voller Besetzung ist schon drei Jahre her. In der Zwischenzeit war Clueso neben seinen traditionellen Weihnachtskonzerten in Erfurt nur selten zu sehen.

Im Herbst 2021 ist es wieder Zeit für Clueso, mit seiner Band auf den großen Bühnen zu stehen und neben seinen Klassikern auch neue Songs vorzustellen. So können sich Fans und Liebhaber seiner Pop-Musik schon einmal Dienstag, 28. September 2021, mit rot im Kalender eintragen. Insofern die Corona-Pandemie Konzertbesuche zulässt, wird Clueso in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen auftreten. Im Gepäck sind sowohl alte Klassiker als auch neue Hits.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

