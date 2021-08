In der Nacht auf Mittwoch (04. August 2021) ist ein aufmerksamer Bewohner eines Hauses in Markt Weisendorf gegen 23.30 Uhr auf einen Rauchmelder im Keller aufmerksam geworden, der schrillte. Er ging dem Alarm auf die Spur und bemerkte bald darauf Brandgeruch im Haus. Umgehend alarmierte der Bewohner die Feuerwehr, wie die Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt in einer Pressemitteilung berichtet.

Eine Familie mit zwei Kindern im Obergeschoss wurde ebenfalls geweckt und alle Hausbewohner*innen retteten sich zügig ins Freie. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren kurze Zeit später eintrafen, schilderte der Bewohner die mögliche Brandstelle im Keller. Mit schwerem Atemschutz gingen zwei Trupps der Feuerwehren vor, um den Brand ausfindig zu machen. Durch ein Kellerfenster konnte man zwischenzeitlich die Flammen erkennen.

Bewohner wird auf Geräusch aus dem Keller aufmerksam: Rauchmelder rettet Leben

Im Keller angekommen konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell löschen und anschließend entsprechende Lüftungsmaßnahmen vornehmen. Gebrannt hatte ein kleiner Badschrank, der in ein darunter befindliches Waschbecken gefallen war. Wie genau es allerdings zu dem Brand gekommen war, ist bislang noch unklar. Der Rauchmelder rettete den Bewohnern scheinbar das Leben, so die Feuerwehr. Verletzt wurde zudem glücklicherweise auch niemand.

Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort.