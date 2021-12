Am Donnerstagmorgen (16. Dezember 2021) ist es gegen 9.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Landkreis Erlangen-Höchstadt gekommen, bei dem eine 16-Jährige schwer verletzt wurde, wie die Polizeiinspektion Herzogenaurach mitteilt.

In einer Kurve auf der Verbindungsstraße zwischen Dondörflein und Herzogenaurach verlor die Kraftradfahrerin auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte in den Straßengraben. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Chirurgie in Erlangen gebracht.