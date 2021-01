Die Stadtratsfraktion der Jungen Liste (JL) Höchstadt und Umgebung hat durch ihren Fraktionssprecher Michael Ulbrich zwei Anträge an Bürgermeister Gerald Brehm gerichtet: Einer betrifft die Errichtung einer Boule-Bocciabahn in der Innenstadt , der andere die Fütterung von Tauben in der Innenstadt .

Standort Am Graben

Wie Michael Ulbrich schreibt, sei von einigen aktiven Senioren der Wunsch an die JL-Fraktion herangetragen worden, den Bau einer Bocciabahn in der Innenstadt anzuregen. Die JL würde eine mögliche Umsetzung dieses Vorschlags als belebendes und gestalterisch reizvolles Element sehr begrüßen. Als Standort könnte sie sich einen Platz Am Graben in der Nähe des dortigen Brunnens vorstellen. Nach ihrer Information sind die Abmessungen für Turnierzwecke 15 x 4 Meter, für Freizeitbahnen 12 x 3 Meter. Die JL bittet die Verwaltung zu prüfen, ob eine Umsetzung möglich wäre.

Taubenfütterung untersagen

Von Anwohnern der Innenstadt sei die JL darauf aufmerksam gemacht worden, dass es dort vermehrt zur Fütterung von Wildtauben komme. Da dies sicher zu einer unangenehmen Verschmutzung führe, bittet die JL die Verwaltung zu prüfen, ob dies durch eine entsprechende Satzung unterbunden werden kann. red