Die Lichterfahrt "Ein Funken Hoffnung" in Höchstadt ist in trockenen Tüchern: Das Landratsamt hat das Event am Montag (13. Dezember 2021) fünf Tage vor dem Termin genehmigt. Landwirt Ralf Geyer aus Mühlhausen organisiert die Tour zum zweiten Mal und hat mit inFranken.de über die Hintergründe gesprochen.

"Ein Funken Hoffnung" in Höchstadt: So fahren die Traktoren

Bei der Tour in Bamberg kam es wegen kurzzeitiger Streckenänderung zu enttäuschten Besucher*innen, vor allem Kindern. Das soll in Höchstadt nicht passieren. Am Samstag soll es um 18 Uhr am Parkplatz Aischwiese losgehen. Dann ist die Route wie folgt:

Große Bauerngasse / Am Aischpark

Im Lekkerland

Kieferndorfer Weg

Große Bauerngasse

Parkplatz Aischwiese

Auf dem Parkplatz werden sich die 55 Traktoren zum Schluss aufstellen, um begutachtet werden zu können, kündigt Geyer an. Das erfreue vor allem die Kinder. Auf die Frage nach dem Hintergrund von "Ein Funken Hoffnung" antwortet er: "Der eigentliche Sinn ist ja gewesen, die Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Besonders letztes Jahr in der Corona-Zeit."

Weiteres Event in Höchstadt geplant: Kinder können Traktoren kennenlernen

Um die Kinder in einer Zeit aufzumuntern, in der sie nicht viel draußen unternehmen durften, sei deutschlandweit diese Idee entstanden. Der Landwirt plant für die Zukunft ein Fortsetzungsevent in Höchstadt, bei dem Kinder die Traktoren hautnah erleben und sogar mit ihnen fahren können.

Hier sollen dann viele regionale Produkte angeboten werden. Geyer betreibt Ackerbau und produziert unter anderem Speiserapsöl.

An der "Ein Funken Hoffnung"-Tour am Samstag seien außerdem Produzent*innen von regionalen Eiern, Nudeln, Lauch oder Marmelade beteiligt.

Landwirt hebt die Bedeutung seines Berufs hervor

Der Organisator äußert sich aber auch zu anderen Themen, die aus seiner Sicht politisch wichtig seien. "Wir kämpfen eigentlich schon seit zwei Jahren. Die Landwirte sind ja eigentlich mittlerweile an allem schuld. Ob es die Wassertemperaturen, die Luft oder das Klima ist", sagt er.

In der Corona-Krise sei deutlich geworden: Täglich hätten die Landwirte ihre Arbeit getan, um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Die Botschaft auf seinem Werbeflyer: "Ohne Landwirte geht es nicht. Kauft bitte deutsche und regionale Produkte."