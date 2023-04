Höchstadt: Süßer Nachwuchs bei Storchenpaar - Küken per Live-Cam zu sehen

Höchstadt: Storchenpaar brütet Eier aus

Vier Küken bereits geschlüpft - ein Jungstorch fehlt noch

- ein Jungstorch fehlt noch Live dabei sein: Beobachter können Vögel auf Webcam beobachten

In Höchstadt gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Das Storchenpaar Frieda und Gerome brütet seit 2022 zusammen auf dem Alten Rathaus. Jetzt sind mehrere Küken geschlüpft.

Storchen-Nachwuchs in Höchstadt sorgt für Freude - trotz "zahlreicher Attacken"

"Nachdem die langjährige Brutstörchin Anna in der Brutsaison 2021 verstorben ist, werden wir in der Brutsaison 2023 Gerome (25 Jahre) und seine neue Brutpartnerin Frieda (17 Jahre) aus dem hessischen Naturschutzgebiet Bingenheimer Ried in der Wetterau begleiten", verkündet Edmund Lenz auf der Webseite Storchennest-Hoechstadt.de.

Trotz "zahlreicher Attacken" fremder Störche sei es Frieda und Gerome gelungen, ihr Nest zu verteidigen, heißt es. Nach 33 Tagen Brutdauer schlüpften die ersten beiden Küken am Dienstag (25. April 2023). Am Mittwochmorgen (26. April 2023) folgte der dritte Jungstorch, der sich aus seiner Eischale kämpfte. Über eine Webcam können Interessierte die Brutsaison der Tiere live mitverfolgen.

Das vierte Küken sei ebenfalls bereits geschlüpft, berichtet Lenz im Gespräch mit inFranken.de. Nachdem das Storchenpaar in Höchstadt an der Aisch fünf Eier gelegt hatte, wird noch ein Jungstorch das Licht der Welt erblicken. Auch in Nürnberg gab es freudige Neuigkeiten: Die Wanderfalken-Küken auf der Kaiserburg sind ebenfalls geschlüpft.