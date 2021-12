Neuer Waldkindergarten in Höchstadt : Wichtelglück hat nächsten Kindergarten eröffnet

In Höchstadt hat ein neuer Kindergarten eröffnet. Die gemeinnützige Unternehmer*innengesellschaft Wichtelglück hat nach dem ersten Waldkindergarten in Bad Windsheim nun auch einen Waldkindergarten in Höchstadt aufgemacht. Die Geschäftsführerin Sandra Besold erklärt gegenüber inFranken.de, was es mit einem Waldkindergarten auf sich hat und wie man an einen Kindergartenplatz kommt.

Höchstadt: Waldkindergarten - das ist das Besondere an der Einrichtung

"Das Besondere an einem Waldkindergarten ist", erklärt Besold, "dass wir bei Wind und Wetter draußen sind." Jeden Tag gebe es einen Morgenkreis, "und dann wird hier losgestartet." Man läuft verschiedene Plätze im Wald an, wobei jeder Platz verschiedene Abenteuer birgt und danach benannt ist. "Zum Beispiel ein Platz, an dem ein großer, umgestürzter Baum liegt, der wie ein Flugzeug aussieht: Das ist dann der Flugzeugplatz."

Es werde, wie in jedem anderen Kindergarten, zusammen gefrühstückt, außerdem gebe es täglich ein warmes, frisch gekochtes, vegetarisches Mittagessen vom Bioladen am Vogelseck. "Normalerweise sieht das Konzept einen Bauwagen vor, wo die Kinder bei Minustemperaturen im Trockenen und Warmen gewickelt werden können."

"Bis dieser geliefert wird, könnten wir zum Wickeln in die ein paar Minuten entfernte Grundschule", erklärt die Geschäftsführerin. Das sei jedoch bisher noch nicht nötig gewesen. "Wickeln hat in einem Waldkindergarten einen ganz anderen Rahmen. Das geht eben, wenn es ein bisschen kälter ist, einfach ganz schnell", sagt Besold.

Neuer Waldkindergarten in Höchstadt: Wie komme ich an einen Platz?

Bisher sind im Waldkindergarten in Höchstadt 20 Kinder untergebracht. "Momentan sind wir damit auch belegt", erklärt Besold. "Wir haben aber eventuell vor, uns zu erweitern." Auch Personalkräfte und Praktikant*innen werden immer gesucht. "Wir bilden auch total gerne aus", sagt die Geschäftsführerin. "Wir haben ja mehrere Waldkindergärten und freuen uns immer über Bewerbungen."

Kurz gefasst schmunzelt Besold: "Wir freuen uns immer über waldiges Personal." Zu diesem "waldigen Personal" gehöre ab und an auch eine Hündin. "Mira" sei manchmal zu Besuch und auch ihren eigenen Hund, einen Golden Retriever, habe Besold schon mit in den Waldkindergarten gebracht. "Es ist aber noch nicht so weit, dass wir tiergestützte Pädagogik machen."

Eltern, die Ihre Kinder gerne in den Waldkindergarten schicken würden, könnten sich jederzeit bei Besold selbst melden. Dafür stehe sie gerne für Mailanfragen zur Verfügung, sie sei aber auch über das Kontaktformular auf der Homepage oder ihre Telefonnummer 0170 5486102 erreichbar. Auch heute (16. Dezember 2021) verbringt die Geschäftsführung mit den Kindern den Tag im Wald und im neuen Waldkindergarten in Höchstadt.