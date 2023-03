Ab Montag, den 13. März 2023 bis voraussichtlich Ende 2025 ist der Burgstaller Weg zwischen der Hans-Maier-Straße und der Spiegelgartenstraße für den Gesamtverkehr gesperrt. Grund dafür ist eine umfassende Fahrbahnsanierung. Der Anliegerverkehr bis zur Baustelle bleibt möglich. Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mitteilt, sind entsprechende Umleitungsstrecken zum Schulzentrum ausgeschildert.

Fahrplanänderungen der Linien 123, 201, 204, 241, 242 und 246

Aufgrund der Vollsperrung müssen die Regionalbusse ihre Fahrtwege anpassen. Daher kommt es zu entsprechenden Fahrplanänderungen, welche vor allem die Realschule, Mittelschule sowie das Gymnasium betreffen. Die bisherige Haltestelle „Realschule Burgstaller Weg“ kann während der gesamten Bauphase nicht bedient werden.

Die Linien 204 und 246 werden zur Schulzeit die Haltestellen in diesem Bereich in anderer Reihenfolge anfahren. Zunächst wird die Haltestelle „Realschule Hans-Maier-Straße“ angefahren und danach die Haltestelle „Gymnasium“ bedient.

Die Linie 123 lässt die Realschüler morgens an der Haltestelle in der Hans-Maier-Straße aussteigen und fährt dann über die Umleitungsstrecke zum Gymnasium. Mittags nimmt der Bus die Realschüler an der Haltestelle „An der Schütt“ mit und fährt im Anschluss das Gymnasium an.

Die Linie 201 in Richtung Neundorf fährt während der Schulzeit nach der Haltestelle „Am Friedhof“ zunächst das Gymnasium an und hält dann an der Haltestelle „An der Schütt“, an welcher wiederum die Realschüler ein- und aussteigen können. In Fahrtrichtung Erlangen hält die Linie 201 morgens anstelle dem Halt „Realschule Burgstaller Weg“ an der Haltestelle „Realschule Hans-Maier-Straße“.

Bei der Linie 241 wird zunächst das Gymnasium angefahren. Im Anschluss fahren die Busse der Linie 241 direkt zur Haltestelle „An der Schütt“. Lediglich die Fahrt um 13:15 Uhr startet wie gewohnt an der Realschule in der Hans-Maier-Straße.

Die Fahrtverläufe bei der Linie 242 in Richtung Herzogenaurach ändern sich ebenfalls. Die Haltestelle „Realschule Hans-Maier-Straße“ wird in dieser Fahrtrichtung nicht mehr angefahren. Die Schüler können nach der Haltestelle am Gymnasium an der Haltestelle „Badgasse“ aussteigen und von dort aus zur Realschule laufen.

Die genauen Änderungen und Abfahrtszeiten können unter http://www.vgn.de eingesehen oder auch an den Aushangfahrplänen an den Haltestellen entnommen werden.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symbolbild)