Ob Praktikumsjahr oder direkt mit Ausbildung oder Studium starten: Viele Wege führen nach der Schule in das Berufsleben. Einer davon ist die Ausbildungsbörse des Landkreises Erlangen-Höchstadt am Samstag, 13. Mai von 10 Uhr bis 14 Uhr. Bei der Landkreisveranstaltung stellen Handwerks-, Mittelstands- und Großbetriebe ihre Ausbildungen für junge Leute in der Region vor. Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt berichtet, findet sie dieses Jahr zum 20. Mal und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Herzogenaurach wieder als „Open-Air-Veranstaltung“ statt.

Rund 100 Aussteller dabei

Insgesamt haben sich rund 100 Aussteller zur Jubiläumsbörse angemeldet, die um Nachwuchs werben wollen. Wer einen Ausbildungsplatz oder eine Praktikumsstelle sucht oder sich für ein duales Studium interessiert, kann dort niederschwellig mit den Firmen aus der Region ins Gespräch kommen, sich über deren Angebote informieren und Tipps zu Bewerbung und Berufswahl holen. Beispielsweise stellen sich der Öffentliche Personennahverkehr im Landkreis Erlangen-Höchstadt, der Rotary Club Herzogenaurach und das Technische Hilfswerk vor. Auch die Kulinarik kommt nicht zur kurz: An diesem Tag ergänzen die Bäcker-Innung und die Fleischer-Innung Erlangen die Angebote der Herzogenauracher Cafés und Restaurants in der Innenstadt.

Auf der Seite des Landkreises unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/wirtschaft-bildung/nachwuchskraefte/ und der Internetseite der Stadt Herzogenaurach https://www.herzogenaurach.de/ steht, welche Firmen bei der Ausbildungsbörse dieses Jahr mitmachen und welche Aussteller Praktikumsplätze und begehrte „Last-Minute-Ausbildungsplätze“ für 2023 anbieten.

Zentral gelegen – gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV

Die Messe ist vom Busbahnhof An der Schütt aus in wenigen Geh-Minuten erreichbar. Es sind zusätzliche Besucherparkplätze im Stadtgebiet ausgeschildert. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt und die Stadt Herzogenaurach freuen sich auf die Gastgeberschaft für Unternehmensvertreter, Jugendliche und ihre Familien.

Die offizielle Eröffnung der diesjährigen Ausbildungsbörse findet am Samstag, 13. Mai 2023, um 10 Uhr vor der Schmiede von Metallbau Drebinger, Hauptstr. 28, in Herzogenaurach statt.