Weil eine ältere Dame in einem Aufzug gefangen war, ist am Donnerstag (25. Februar 2021) neben der Leitstelle Nürnberg auch die Feuerwehr Bubenreuth und die Feuerwehr Baiersdorf alarmiert worden.

Wie es seitens der Feuerwehr Bubenreuth in einer Pressemitteilung heißt, war die Frau seit über einer Stunde in einem Aufzug in einem Haus in der Walter-Flex-Straße gefangen. Auf Nachfrage von inFranken.de bei der Feuerwehr Bubenreuth heißt es, die Frau habe wohl um Hilfe gerufen und auf sich aufmerksam gemacht.

Person steckt im Aufzug fest: Feuerwehr rückt an

Der gerufene Aufzugsnotdienst war auf dem Weg, dennoch begann die Feuerwehr mithilfe eines Rüstwagens mit der Rettung.

Der Aufzug steckte im zweiten Stock fest. Über den Betriebsraum der Anlage konnte der Aufzug manuell in die nächste Etage abgelassen werden, erklärt die Feuerwehr. Der inzwischen eingetroffene Monteur des Notdienstes konnte die Dame schließlich befreien, indem er die Türen öffnete.

Jochen Schuster, der erste Vorstand der Freiwillige Feuerwehr Bubenreuth, erklärte uns, dass es der älteren Dame augenscheinlich gut ginge. "Sie lehnte die Hilfe des Rettungsdienstes, der vor Ort war, ab", so Schuster abschließend.