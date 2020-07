Flanieren am Fluss: Aurachpromenade fast fertig

Es war noch nicht der letzte Schritt auf dem Weg zur Vollendung der neuen Aurachpromenade, aber gleichwohl ein wichtiger. Der neu gestaltete Weg am Ufer wurde am späten Donnerstagnachmittag für die Öffentlichkeit freigegeben. Jetzt fehlen noch Restarbeiten, denn corona-bedingt hat sich die Lieferung von Bauteilen und damit die Fertigstellung des Vorhabens etwas verzögert.

Das sagte Bürgermeister German Hacker bei der Verkehrsfreigabe. "Irgendwann", so kündigte er zugleich an, "wird es einen großen Termin geben". Denn immerhin hatte das Projekt Kosten in Höhe von 1,35 Millionen Euro. Und der Charakter der Anlage sei schon jetzt gut zu sehen. Fast eine Million bekomme man an Fördermitteln, ergänzte der Bürgermeister und schob augenzwinkernd eine Bemerkung hinterher: "Deshalb hat der Herr Zinner auch immer ein rot-weißes und ein blau-weißes Band dabei".

Der von Hacker genannte Leiter des Baubetriebshofs spannte dieses Band in den fränkisch-bayerischen Farben dann auch quer über den frisch asphaltierten Weg, und per Scherenschnitt wurde die neue Verbindung für Fußgänger und Radler symbolisch eröffnet.

Um Fragen der Teilnehmer aus Verwaltung und Stadtrat zu beantworten, war auch die Landschaftsplanerin Stephanie Hackl nach Herzogenaurach gekommen.

"Sie hat uns durch alle Höhen und Tiefen begleitet", sagte Hacker. Hackl gab Informationen über das Gestaltungskonzept der Parkanlage. Sie erläuterte die Stufen zur Aurach mit der Plattform zum Sitzen, ging auf die Fitnessgeräte ein, sprach die leicht abschüssige Grünfläche an, die das Ufer nun begehbar macht.

In einer Pressemitteilung aus dem Rathaus wird die Aurachpromenade mit blumigen Worten beschrieben: "Bei der Bewegung auf dem geschwungen angelegten Weg soll eine Abfolge von unterschiedlichen Ufersituationen erlebbar werden", heißt es da. Und weiter: "Die neue Sitzstufenanlage mit Holzdeck knapp über der Wasseroberfläche und die nun flach zum Ufer hin abfallende Grünfläche können schon jetzt genutzt werden."

Nach Lieferung und Montage der noch fehlenden Sitzbänke und nach noch abschließenden Arbeiten entlang der neu errichteten Ufermauer sowie rund um die Sport- und Fitness-Geräte stehen auch bald diese Attraktionen der Öffentlichkeit zur Verfügung, wird weiter berichtet.

Noch nicht fertig ist der Zaun zu einem Privat-Grundstück hin. Dort verhüllt noch eine Plane den Blick in den Garten. "Es müssen ja nicht alle dem Nachbarn beim Baden zuschauen", sagte Bürgermeister Hacker.

Er fasst die neue Anlage mit seinen Worten zusammen: "Die neu konzipierte Wegeführung der so genannten Aurachpromenade erfüllt zweierlei: Sie hat nicht nur ihre wichtige Funktion als Längsverbindung im Fuß- und Radwegenetz entlang der Aurach behalten, sondern wird sich durch die abwechslungsreiche Gestaltung des Umfelds zu einem der schönsten Streckenabschnitte dieses Weges entwickeln".