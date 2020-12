Zu zwei Einsätzen direkt hintereinander musste die Feuerwehr Höchstadt in der Nacht zum Donnerstag ausrücken. In der Flüchtlingsunterkunft im Lappacher Weg hatte es in zwei Küchen gebrannt. Einer der Räume ist laut Kreisbrandmeister Sebastian Weber durch das Feuer unbenutzbar geworden. Foto: Kreisbrandmeister Sebastian Weber