FAU Erlangen-Nürnberg startet wieder Infoveranstaltungen für Studieninteressierte: Für Bachelor-Interessierte starten die Infoveranstaltungen der Fachbereiche am Mittwoch, 26. Mai, mit einem Online-Meetup der Wirtschaftsinformatik. Einen weiteren Termin gibt es am Mittwoch, 28. Juli. Der Link zur Veranstaltung: https://www.wi.studium.fau.de/online-meetup

Allen, die sich für ein Lehramtsstudium für Realschule und Gymnasium interessieren, bietet die FAU an drei Terminen Beratungen in Kleingruppen an. Am Donnerstag, 27. Mai, sowie am Montag, 28. Juni, und Dienstag, 13. Juli, können sich Interessierte zum Aufbau des Studiums, den Kombinationsmöglichkeiten der Unterrichtsfächer sowie zu Zulassungsvoraussetzungen und weiteren organisatorischen Punkten informieren. Der Link zur Veranstaltung: https://zfl.fau.de/studium/termine/

Wirtschaftswissenschaften oder "Digital Humanities"-Studium an der FAU Erlangen-Nürnberg

Wer die Bachelor-Studiengänge des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Nürnberg (WiSo) kennenlernen möchte, hat dazu am Dienstag, 1. Juni, sowie am Mittwoch, 7. Juli, Gelegenheit. Im Rahmen der „Digitalen BachelorDays“ informiert die WiSo über ihre Studiengänge und liefert dabei alle Infos zum Wunschstudiengang kompakt zusammengefasst. Der Link zur Veranstaltung: https://www.wiso.rw.fau.de/studium/vor-dem-studium/wiso-bachelorday

Master-Interessierte finden natürlich umfangreiche Infos auf den jeweiligen Webseiten der Studiengänge. Darüber hinaus veranstaltet der Master „Digital Humanities“ am Mittwoch, 26. Mai, einen Informationstag, am Dienstag, 1. Juli, stellt sich der Master „Ethik der Textkulturen“ vor. Die Links zu den Veranstaltungen: https://www.izdigital.fau.de/ma-infotag-26-05-2021/ und https://ethik-der-textkulturen.de/etk/startseite/aktuelles/

Alle Informationen und Links zu den einzelnen Veranstaltungen sind zu finden unter: https://www.infotage.fau.de/vortraege-im-sommersemester-2021/.