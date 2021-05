Bergkirchweih Erlangen 2021 wegen Corona abgesagt - Festgelände gesperrt

Die Erlanger Bergkirchweih, eines der populärsten Volksfeste Bayerns, fällt auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus. Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) mahnt kurz vor dem ursprünglich angesetzten Auftakt am heutigen Donnerstag (20. Mai 2021) zu Vorsicht und Vernunft. "Trotz der nun erfolgten Lockerungen im Bereich der Außengastronomie gilt es gerade im Vorfeld des Pfingstwochenendes, Menschenansammlungen und illegale Feiern zu verhindern", betont Janik in einem Facebook-Post.

Erlanger Bergkirchweih fällt wegen Corona aus: OB mahnt zu Vorsicht

Laut Erlangens Oberbürgermeister stehen dabei wie im Vorjahr das Bergkirchweihgelände und die Freizeitanlagen besonders im Fokus. Aktuell sei das Infektionsgeschehen in Erlangen dank des umsichtigen Verhaltens der Menschen und durch die fortschreitende Impfkampagne gut unter Kontrolle. "Bei allem Verständnis, dass es die Menschen jetzt nach draußen zieht, ist aber weiterhin Vernunft gefragt", gibt Janik zu bedenken. "Die wichtigen Erfolge, die wir in der Pandemie bisher erreicht haben, dürfen wir jetzt nicht durch unbedachtes Handeln aufs Spiel setzen." Nicht zuletzt deshalb seien bundesweit weiterhin Veranstaltungen untersagt.

"Im Vorfeld des langen Pfingstwochenendes legen wir wieder besonderes Augenmerk auf das Bergkirchweihgelände und die Freizeitanlagen", kündigt Janik an. Wie im Vorjahr werde das Berggelände jenseits des erlaubten Biergartenbetriebs am Entlas-Keller mit Bauzäunen abgesperrt. "An den wenigen schönen Tagen seit Öffnung des Biergartens mussten wir feststellen, dass die Absperrbänder auf dem Berggelände ignoriert werden und reger Betrieb herrscht", berichtet der OB. Die Absperrungen seien nicht nur aus Infektionsschutzgründen notwendig, sondern auch, weil die vor einer Bergkirchweih üblichen Instandhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt worden seien und das Gelände somit nicht verkehrssicher sei.

"Auch mit dem Wirt des geöffneten Entlas-Kellers sind wir im intensiven Gespräch, um einen Biergartenbetrieb entsprechend der Vorgaben des Infektionsschutzes sicherzustellen", erklärt Janik. Dabei gehe es insbesondere um Nachbesserungen beim Hygienekonzept. "Zudem weisen wir erneut daraufhin, dass weder die Feiern auf Freizeitanlagen, zu denen sich insbesondere jüngere Menschen sonst zur Bergkirchweihzeit treffen, noch der sogenannte 'After-Berg' stattfinden kann", erklärt der Oberbürgermeister. "Insbesondere die sonst üblichen Kastenläufe sind untersagt."

"Der Berg ruht": Virtueller Fassanstich und Livestream-Konzerte

Berg-Fans, die enttäuscht sind, dass das beliebte Volksfest nun bereits zum zweiten Mal in Folge ausfallen muss, können sich zumindest mit einer digitalen Alternative ein wenig trösten. Am heutigen Donnerstag (20. Mai 2021) findet um 18 Uhr der virtuelle Bieranstich durch den Oberbürgermeister statt. Der Onlineersatz "Der Berg ruht" soll den Menschen wenigstens etwas Berg-Atmosphäre vermitteln.

Im Anschluss an den Anstich findet zudem das erste Livestream-Konzert. Die Fortsetzung der virtuellen Berg-Konzerte ist für den 31. Mai ab 19 Uhr geplant. "Der Berg ruht - wir nicht“!", heißt es vonseiten der Veranstalter der Plattform.

Folgende Künstler haben für die "Der Berg ruht"-Reihe zugesagt:

Auch das Forchheimer Annafest musste für dieses Jahr erneut abgesagt werden. Stattdessen soll es Fahrgeschäfte an verschiedenen Standorten geben.