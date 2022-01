Am 26. Januar um 20.15 Uhr beginnt die 12. Staffel von "Der Bachelor" mit Dominik Stuckmann als diesjährigem Protagonist. 22 junge Frauen lernen den Bachelor in Mexiko kennen und wollen sein Herz erobern.

Natalie Dlabolova (24) aus Erlangen und Yasmin Vogt (23) aus Fürth sind unter den Kandidatinnen.

"Der Bachelor" 2022: Traummann von Natalie aus Erlangen ist "aufgeschlossen" und "herzlich"

Natalie wurde laut RTL in Prag geboren und kam als Kind mit ihrer Mutter und ihren beiden Geschwistern nach Deutschland. Heute ist die Erlangerin Teamassistentin in einem Softwareunternehmen und seit zweieinhalb Jahren Single. Sie werde von ihren Mitmenschen für ihre offene und herzliche Art geschätzt.

Herzlich solle auch ihr zukünftiger Partner sein, wie sie in einem Video verrät: "Mein Traummann ist ein aufgeschlossener, positiver und herzlicher Mensch, mit dem man sehr viel lachen kann und ich sollte mich zu hundert Prozent wohlfühlen und ich selbst sein können."

Ihr Traum sei es, mit ihrem Herzensmensch die Welt zu bereisen und dann eine Familie zu gründen. Zunächst muss sie sich aber gegen ihre Konkurrentinnen behaupten. Schlechte Laune könne sie bekommen, wenn sie noch vor dem ersten Kaffee "vollgequatscht" werde, berichtet sie RTL.

Yasmin aus Fürth hat es auf zwei Bachelor abgesehen

Yasmin macht derzeit ein duales Studium bei der Bank und schreibt an ihrer Bachelorarbeit. Um Dominik Stuckmann um den Finger zu wickeln, habe sie schon eine klare Strategie: "Am Anfang werde ich natürlich auf mich aufmerksam machen, indem ich erst Blickkontakt und dann das Gespräch suche. Bei so vielen Mädels muss man schon präsent sein!", erklärt sie RTL.

Yasmin bezeichnet sich als unternehmungslustig und spielt gerne Tennis oder geht ins Fitnessstudio.

Ihr Traummann ist ihr "Liebhaber und Best Buddy zugleich", mit dem sie die schönen Seiten des Lebens genießen will. Er solle ihre Stärken lieben und Schwächen akzeptieren und verlässlich sein.