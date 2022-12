Die Polizei Erlangen-Stadt berichtet von einer Auseinandersetzung am Weihnachtsmarkt in der vergangenen Nacht. Demnach verschafften sich am frühen Sonntag (4. Dezember 2022) gegen 1.15 Uhr ein 23-Jähriger und ein 20-Jähriger Zugang zum umzäunten bzw. abgeflatterten Gelände der Erlanger Waldweihnacht am Schlossplatz. Der 23-Jährige urinierte gegen einen Weihnachtsbaum, was von anwesenden Sicherheitsdienstmitarbeitern bemerkt wurde.

Darauf angesprochen versuchten die jungen Männer zu flüchten, konnten von den beiden Sicherheitsdienstmitarbeitern jedoch festgehalten werden. In dessen Verlauf schlug der 23-jährige Wildpinkler einem Sicherheitsdienstmitarbeiter gegen den Hinterkopf. Ein weiterer wurde im Gerangel leicht am Handgelenk verletzt. Gegen die jungen Männer wurde ein Ermittlungsverfahren - unter anderem wegen Körperverletzung - eingeleitet. Ob es im Rahmen der Auseinandersetzung zu weiteren Straftaten kam, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, so die Polizei.

Vorschaubild: © benny1887/Adobe Stock (Symbolbild)