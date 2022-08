Zu einem schweren Radunfall ist es am Montag (29. August 2022) in Erlangen gekommen.

Eine 24-jährige Frau überquerte am späten Montagnachmittag die Eltersdorfer Straße. Auf dieser war ein 44-jähriger Fahrer eines sogenannten S-Pedelecs in nördlicher Richtung unterwegs. Die Fußgängerin war durch ihr Smartphone abgelenkt und erkannte das herannahende E-Bike zu spät. So berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Schwerer Zusammenstoß in Erlangen: Junge Fußgängerin schwer verletzt

Sowohl die junge Frau, als auch der Fahrer des E-Bikes versuchten vergeblich noch auszuweichen. Jedoch kollidierten die beiden und stürzten auf die Fahrbahn. Während sich der Fahrer des Pedelecs nur leichte Verletzungen zuzog, musste die 24-jährige Fußgängerin mit schwerer Verletzung in eine Klinik eingeliefert werden.

