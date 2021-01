Sparkasse schließt 17 Filialen in Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt

Geschäftsstelle Luitpoldstraße und Hugenottenplatz in Erlangen werden zusammengelegt

Kundenfrequenz nimmt ab, immer mehr Online-Banking

Zukünftig nur 23 Filialen im Landkreis Erlangen-Höchstadt

17 Filialen bleiben in der Stadt Erlangen

Schließung von 17 Filialen: Die Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach schließt bereits zum 1. März 2021 eine große Zahl ihrer Filialen im Erlanger Raum, das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. "Die Bedürfnisse unserer Kunden und damit ihr Verhalten haben sich deutlich gewandelt", erklärt Johannes von Hebel, Vorsitzender des Sparkassenvorstandes, den Entschluss. In den letzten Jahren habe die Kundenfrequenz in einigen Filialen kontinuierlich abgenommen. Das betreffe vor allem den Mitarbeiter-bedienten Service. Immer mehr Kunden benutzen bargeldloses Bezahlen, die Selbstbedienungsstellen (SB) und die medialen Serviceangebote.

Raum Erlangen: Sparkasse reduziert auf 40 Filialen

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt betreibt die Sparkasse aktuell 30 Geschäftsstellen mit persönlicher Beratung. Zusätzlich gibt es eine SB-Geschäftsstelle. Im Stadtgebiet sind es 27 Filialen, die mit Personal besetzt sind, mit zusätzlich drei Selbstbedienungs-Geschäftsstellen. Von den insgesamt 57 Filialen sollen nun 17 geschlossen oder gebündelt werden. Im Landkreis wird es zukünftig 23 Filialen geben, in der Stadt Erlangen 17 Geschäftsstellen. Da im Stadtgebiet die Selbstbedienungs-Filialen stärker als im Landkreis genutzt werden, wird dort daran auch in Zukunft festgehalten.

Die Bündelung soll die persönliche Beratung nicht beeinflussen. "Die Berater begleiten ihre Kunden in die aufnehmenden Geschäftsstellen und stehen ihnen dort auch zukünftig persönlich mit Rat und Tat zur Seite – an einem Ort in ihrer Nähe", so Walter Paulus Rohmer, Mitglied des Vorstandes.

Trotzdem sind die Eingriffe für die betroffenen Orte gravierend. Dort, wo Geschäftsstellen geschlossen werden, bleibt nicht einmal ein Geldautomat zurück. Laut der Sparkasse habe man aber die Infrastruktur vor Ort und die Distanz zur nächsten Geschäftsstelle bei der Bündelung berücksichtigt.

Landkreis Erlangen-Höchstadt: Diese Sparkassenfilialen sind betroffen

Geschäftsstelle Bubenreuth Birkenallee: Die beiden Filialen in Bubenreuth werden zusammengelegt. Zukünftig befindet sich die Filiale Bubenreuth in der Neue Straße 7.

werden zusammengelegt. Zukünftig befindet sich die Filiale Bubenreuth in der Neue Straße 7. Geschäftsstelle Dechsendorf , Heßdorf und Großenseebach : Diese drei Filialen sollen gebündelt werden. Im Gewerbezentrum Heßdorf wird dafür aktuell eine neue, große Filiale gebaut.

, und : Diese drei Filialen sollen gebündelt werden. Im Gewerbezentrum Heßdorf wird dafür aktuell eine neue, große Filiale gebaut. Geschäftsstelle Eckenhaid : Diese Filiale wird mit der in Eschenau zusammengelegt. Es wird zukünftig nur die Filiale in Eschenau geben.

: Diese Filiale wird mit der in zusammengelegt. Es wird zukünftig nur die Filiale in Eschenau geben. Geschäftsstelle Herzogenaurach Haydnstraße: Diese Filiale wird geschlossen und in die Filiale in der Hauptstraße integriert.

Haydnstraße: Diese Filiale wird geschlossen und in die Filiale in der Hauptstraße integriert. Geschäftsstelle Lonnerstadt : Diese Stelle wird in die Filiale in Höchstadt Süd verlagert.

: Diese Stelle wird in die Filiale in Süd verlagert. Geschäftsstelle Wachenroth : Wird integriert in die Filiale in Mühlhausen .

: Wird integriert in die Filiale in . Geschäftsstelle Zentbechthofen: Die Stelle wird in die Filiale in Adelsdorf integriert.