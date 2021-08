Radrennsportevent bringt am Wochenende in Erlangen und Umgebung Verkehrsbehinderungen

Zahlreiche Gemeinden mit Straßensperren für Deutschland-Tour

Hier wird der Verkehr blockiert: Diese Strecken sind betroffen

Diese Strecken sind betroffen Ganze Buslinien entfallen Samstag und Sonntag: Der große Überblick

Aufgrund der Deutschland-Tour kommt es am Wochenende zu "erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen" in und um Erlangen. Das berichtet das Landratsamt Erlangen-Höchstadt.

Marloffstein, Adelshofen, Baiersdorf: Straßensperrungen am Samstag

Am Samstag und Sonntag (28./29. August 2021) findet die Deutschlandtour in und um Erlangen statt. Nebenher gibt es zahlreiche Zusatzveranstaltungen. Die Deutschland Tour ist das größte Radrennspektakel der Bundesrepublik und wird in zahlreichen deutschen Regionen ausgetragen.

Los geht es in der Region am Samstag, 28. August 2021, mit der dritten Etappe der Deutschland-Tour. Ab circa 15.45 Uhr wird es im Gemeindegebiet Adelshofen zu Straßensperrungen kommen. Im Anschluss sind Hemhofen, Röttenbach, Baiersdorf, Marloffstein und Spardorf betroffen.

In Marloffstein und Spardorf gibt es zusätzlich ab 13 Uhr bis circa 14.15 Uhr eine Sperrung der ERH 7 und der Staatsstraße 2242. Anschließend kann der Verkehr rund eine Stunde fließen, bevor für die Deutschland-Tour bis circa 17 Uhr gesperrt wird.

Behinderungen am Sonntag unter anderem in Hemhofen: Linienverkehr ebenfalls betroffen

Am Sonntag geht die vierte Etappe der Tour durch die Gemeinden Röttenbach, Hemhofen, Eckental und Kalchreuth ab 13.40 Uhr. Zusätzliche Sperrungen gibt es in Eckental und Kalchreuth auf der ERH 12 ab 10.50 Uhr, auf der Staatsstraße 2240 ab 9.40 Uhr und auf der ERH 33, der Staatstraße 2243 und der ERH 6 ab 9.50 Uhr. Diese Sperrungen werden längere Zeit anhalten. Die Zeiten beruhen jedoch auf Hochrechnungen und können variieren. Informationen zur Strecke findest Du hier.

Zusätzlich zum Autoverkehr gibt es auch bei den öffentlichen Linien Einschränkungen. Am Samstag entfallen auf der Linie 205 sowohl in Richtung Höchstadt als auch Erlangen von circa 14.30 Uhr bis circa 17 Uhr alle Haltestellen ab Medbach bis einschließlich Röttenbach. Die Linie 205 fährt in der Zeit eine Umleitung über die Autobahn A3. Auf der Linie 208 entfallen die Fahrten 15.20 Uhr ab Erlangen und 16.25 Uhr ab Baiersdorf ganz. Zudem pendeln alle Fahrten den ganzen Tag über nur zwischen Baiersdorf „Bahnhof“ und „Busbahnhof Buckenhof/Spardorf“.

Ab Marloffstein gibt es eine Umleitung über die Uttenreuther Straße, sodass auch die Haltestellen „Rathsberger Straße“, „Luzernenweg“, „Kornblumenweg“ und „Emil-von-Behring-Gymnasium“ in Spardorf nicht bedient werden können. Auf der Linie 209 verkehren alle Fahrten den ganzen Tag über nur zwischen Eschenau und dem Busbahnhof in Buckenhof/Spardorf. Auf der Linie 252 in Fahrtrichtung Baiersdorf und Erlangen entfallen in der Zeit ab circa 11.00 Uhr die Haltestellen ab Erlangen „Altstadtmarkt“ bis Atzelsberg.

Weitere Einschränkungen im Busverkehr: Diese Linien entfallen

In der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr entfallen die Fahrten komplett. Die Rufbusfahrt der Linie 247 ab 14.50 Uhr von Höchstadt „Schwedenschanze“ kann nur bis Buch verkehren. In Fahrtrichtung Höchstadt kann die Rufbusfahrt ab 15.43 Uhr von Adelsdorf „Aldi“ bis einschließlich Heppstädt nicht stattfinden, erst ab Neuhaus kann die Fahrt bedient werden.

Am Sonntag entfallen auf der Linie 202 die Fahrten ab Erlangen „Hugenottenplatz“ um 12.20 Uhr in Fahrtrichtung Weisendorf und ab 12.59 Uhr Weisendorf „Waldfriedhof“ in Fahrtrichtung Erlangen komplett. Bei der Linie 205 entfallen bei den Fahrten 12.18 Uhr und 13.18 Uhr ab Höchstadt „Schwedenschanze“ die Haltestellen Adelsdorf „Hochstraße“ bis einschließlich Erlangen „Altstadtmarkt“. Bei der Fahrt ab 13.20 Uhr Erlangen „Hauptbahnhof“ entfallen die Haltstellen von Erlangen „Altstadtmarkt“ bis Adelsdorf „Hochstraße“.

Die Umleitung erfolgt ebenfalls über die Autobahn A3. Da der Bereich Neunkirchen-Eschenau über einen längeren Zeitraum von den Sperrungen betroffen ist, fährt die Linie 209 von 12 Uhr bis 17 Uhr nur zwischen Erlangen Busbahnhof und Neunkirchen Busbahnhof. Die Fahrt ab Erlangen „Arcaden“ um 13.17 Uhr in Richtung Bubenreuth und um 12.47 Uhr ab Bubenreuth „Bruckwiesen“ nach Erlangen entfallen bei der Linie 253 komplett.

