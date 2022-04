Die Erinnerung an die Deutschland Tour 2021 in Erlangen wird am Sonntag, den 29. Mai 2022 bei zwei verschiedenen Rennradausfahrten in die Fränkische Schweiz neu belebt. Hobbyrennradfahrer*innen können sich ab sofort bei der von ehemaligen Radsportprofis wie Fabian Wegmann und André Greipel begleiteten Ride Tour bewerben. Wie der City-Management Erlangen e.V. berichtet, biete die #franken9000-Challenge eine "weitere sportlich anspruchsvolle Rennradausfahrt in die Fränkische Schweiz".

Am Vorabend der Rennradausfahrt (Samstag, 28. Mai) erzählen die ehemaligen Radsportprofis Fabian Wegmann und André Greipel beim Erlanger Sport-Talk noch von ihren sportlichen Höhepunkten wie der Tour de France. Einen Tag später können Radsport-Enthusiasten gemeinsam mit ihnen über 120 km durch die Fränkische Schweiz fahren. Das City-Management Erlangen hat gemeinsam mit der Deutschland Tour eine sportliche und landschaftlich spannende Tour in die von markanten Felsformationen und idyllischen Hügellandschaften geprägte Region erstellt.

In zwei Gruppen, „Team Greipel“ und „Team Wegmann“, startet man gemeinsam ab 9:00 Uhr am Erlanger Schlossplatz. Die Tour kostet 89 € pro Person und beinhält neben dem Startplatz ein hochwertiges Santini Ride Tour Radtrikot, Verpflegung, einen Starter-Beutel sowie eine Sitzplatzreservierung und eine Freigetränk beim Erlanger Weinfest. Ebenfalls haben die Teilnehmer*innen einen festen Sitzplatz am Erlanger Sport-Talk. Die Anmeldung erfolgt über www.deutschland-tour.com.

Eine weitere Challenge startet parallel zur Ride Tour. Unter dem Motto #franken9000 hat Radsportexperte Dr. Peter Renner gemeinsam mit Wolfgang Voit in 2021 einen wahrscheinlich einmaligen sportlichen Selbstversuch durchgeführt. Über 432 km ging es nonstop über 10.009 Höhenmeter durch die Fränkische Schweiz, was in der Radsportszene für viel Aufsehen gesorgt hat.

Orientiert an dieser sportlichen Challenge bietet der Leistungssportler und Sportmediziner von iQ-Move, dem Erlanger Institut für Sport- und Bewegungsmedizin, eine Rennradausfahrt im Umfang von 215 Kilometern und 4.500 Höhenmetern an. Die Ausfahrt startet am Sonntag, den 29. Mai 2022, ab 9:00 Uhr am Erlanger Schlossplatz und richtet sich an leistungsaffine Sportler- und Sportlerinnen.

Eine Voranmeldung für die #franken9000-Challenge per E-Email an peter-renner@iq-move.de ist erforderlich und bis einschließlich 16. Mai 2022 möglich. Die Teilnahme kostet 39 € und enthält u.a. die entsprechenden GPX-Tracks, die Aufnahme in den exklusiven STRAVA-Club Franken9000, einen Verpflegungsgutschein, hochwertige Finisher-CyclingCap und eine 5€ Spende an das Spendenkonto der Stadt Erlangen zugunsten Geflüchteter aus der Ukraine.

Infos zu den Rennradausfahrten Ride Tour und #franken9000 rund ums Radsportwochenende gibt es auf www.erlangen.info/erlanger_radwochen/