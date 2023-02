Am Montag (6. Februar 2023) kam es nach einem besonderen Fund in einem Mehrfamilienhaus zu einem Feuerwehr- und Polizei-Einsatz in der Stintzingstraße in Erlangen. Im Keller eines Hauses war ein verdächtiges Behältnis aufgefunden worden - mit dem Warnhinweis auf Radioaktivität. Dies teilte die Polizei Erlangen mit.

Ein Mitarbeiter der Hausverwaltung fand das Gefäß bei einem Kontrollgang und verständigte umgehend die Polizei. Nachdem der betroffene Bereich abgesperrt worden war, wurde die Umgebungsstrahlung durch Fachkundige gemessen.

Einsatzkräfte geben Entwarnung: Gefäß enthält keine toxischen Substanzen

Daraufhin konnte Entwarnung gegeben werden: Wie es sich herausstellte, beinhaltete das Gefäß keine gefährlichen Substanzen und wurde nach dem Einsatz fachgerecht entsorgt.

Der Einsatz führte wegen des Einsatzes mehrerer Einsatzfahrzeuge zu Stau im Bereich der Stintzingstraße.

