Eine 18-jährige Nichtschwimmerin ist zusammen mit ihrem 17-jährigen Bruder am Sonntag (17. Juli 2022) in einem Ruderboot auf dem Dechsendorfer Weiher in Erlangen unterwegs gewesen.

Sie stieg aus dem Boot, um sich im See abzukühlen, wobei sie die Wassertiefe unterschätzte und der Meinung war, dort noch stehen zu können, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mitteilt. Allerdings war der See an dieser Stelle etwa 2,5 Meter tief.

Badeunfall in Erlangen: 18-Jährige muss gerettet werden

Die junge Frau ging unter und ihr Bruder sprang sofort hinterher, um ihr zu helfen. Zusammen mit Passanten gelang es, die Jugendliche aus dem Wasser zu bergen und ans Ufer zu bringen.

Vom verständigten Rettungsdienst wurde die junge Frau vor Ort behandelt und anschließend in eine Klinik eingeliefert. Ihr Zustand ist stabil, es besteht keine Lebensgefahr, gibt die Polizei Entwarnung.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus Franken: Badeunfall endet tragisch: Junge stirbt an Verletzungen - Mutter konnte ihn plötzlich nicht mehr sehen

Vorschaubild: © Hans Braxmeier / Pixabay (Symbolbild)