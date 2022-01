Erlangen vor 37 Minuten

Alkohol am Steuer

Mann fährt betrunken zur Polizei um Unfall zu melden: 48-Jähriger muss Führerschein abgeben

Am Freitag (31.12.2021) ist ein 48-Jähriger in Erlangen zur Polizei gefahren, um einen Unfall zu melden, in den er verwickelt war. Auf der Wache stellten die Beamten fest, dass der Mann betrunken war.