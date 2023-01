Erlangen vor 1 Stunde

Hundebiss

Frau (33) von Hund verfolgt und in den Arm gebissen - Polizei sucht nach Hundehalter

In der Stadt Erlangen biss am Mittwoch ein Hund einer Frau in den Arm. Die 33-Jährige war auf einem E-Scooter unterwegs, als ihr der Hund aus einem Auto sprang und ihr hinterherrannte. Die Polizei bittet nun den Hundehalter, sich zu melden.