Viel Geld für Spieler aus Landkreis Erlangen-Höchstadt: Gewinner der Deutschen Fernsehlotterie

Gewinner von Soziallotterie gewinnt mit Mega-Los

Lotteriegewinner erhält 100.000 Euro

Ein Mitspieler aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt hat kurz nach Beginn des neuen Jahres mit seinem Mega-Los in der Deutschen Fernsehlotterie gewonnen. 100.000 Euro erhält der Gewinner, weil die Zahlen seines Loses am Glücksrad ermittelt wurden, erläutert die Deutsche Fernsehlotterie in einer Pressemitteilung.

Deutsche Fernsehlotterie: "Wir gratulieren herzlich zu diesem großen Gewinn!"

Am Sonntag (9. Januar 2022) wurden um 17.59 Uhr und 19.59 Uhr die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie bekannt gegeben. Die Zahlen wurden von dem mit 195.000 Euro geförderten "Quartiersprojekt am Wenzelstein", einem Sozialraumprojekt aus Baden-Württemberg, präsentiert.

"Wir gratulieren herzlich zu diesem großen Gewinn!", erklärt Christian Kipper, der Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie.

Mindestens 30 Prozent der Loseinnahmen flossen jedes Jahr über die Stiftung Deutsches Hilfswerk in den guten Zweck. Mit den Erträgen solle vor allem Kindern, Jugendlichen, Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung sowie Nachbarinnen und Nachbarn bundesweit ein besseres Leben ermöglicht werden.