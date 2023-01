BRK Erlangen-Höchstadt: Bub (5) spendet nach Autounfall sein Taschengeld

" Ein mit den Tränen kämpfender Julius": Sanitäter trösten Jungen mit schöner Geste

Um anderen Kindern zu helfen: Fünfjähriger kauft Teddybären als Tröster

Das BRK Erlangen-Höchstadt hat zum Jahresabschluss ein rührendes Weihnachtsgeschenk bekommen. Nachdem der kleine Julius (5) mit seiner Mutter in einen Autounfall verwickelt war, waren die Rettungssanitäter schnell zur Stelle und wussten, wie sie den Kleinen trösten konnten: Mit einem Teddybären. Die kleine Geste hatte offenbar eine große Wirkung: Denn Julius entschloss sich daraufhin, sein Taschengeld zu spenden - um anderen Unfall-Kindern zu helfen.

"Nicht einfach zu verarbeiten": Fünfjähriger in Autounfall verwickelt - Sanitäter trösten Bub mit Teddybär

Im Sommer 2022 ereignete sich ein Autounfall im Landkreis Erlangen-Höchstadt, in dem ein Fünfjähriger mit seiner Mutter verwickelt war. "Ein mit den Tränen kämpfender Julius versuchte mit den Eindrücken klarzukommen, viel Aufregung, Sorgen um die Mama und das kaputte Auto", schildert Stefan Pechtl vom Team Intensivtransport und Verlegungsarztfahrzeug des BRK-Kreisverbands Erlangen-Höchstadt die damalige Situation vor Ort.

Wie die Mutter ihm gegenüber berichtet habe, habe es sich um einen Autounfall mit leichten Verletzungen gehandelt. "Trotzdem war der Unfall für Julius nicht einfach zu verarbeiten", erklärt Pechtl gegenüber inFranken.de. Um den Unfall-Schock einfacher für den Jungen zu machen, trösteten ihn die Sanitäter mit einer schönen Geste. "Der Rettungswagen des BRK Erlangen erreichte mit seinen Notfallsanitätern die Einsatzstelle und hat einen Trösterteddy für den Jungen aus dem Rettungswagen geholt", so Pechtl.

"Julius schloss ihn fest in seine Arme. Er und seine Mama wurden in den Rettungswagen gebracht, untersucht und behandelt. An Julius' Seite: sein neuer Freund, der Teddy", berichtet Pechtl weiter. Doch damit nicht genug: Nach dem Unfall habe sich Julius entschlossen, anderen Kindern in vergleichbaren Notfallsituationen Trost zu spenden.

"Macht uns sprachlos": Julius spendet Taschengeld - Einsatzkräfte von schöner Geste gerührt

Den Unfall haben Julius und seine Mutter laut Schilderung des BRK-Mitarbeiters gut überstanden. "Die Notfallsanitäter trösten und versorgen. Der Unfall ist glimpflich verlaufen", so Pechtl. Dennoch hätten den Fünfjährigen seine Eindrücke nicht mehr losgelassen. Daraufhin habe der Bub entschieden, "etwas zu tun, was uns hier im BRK Erlangen-Höchstadt sprachlos macht", betont Pechtl. Nach seinem Unfall entschloss sich Julius demnach, sein Taschengeld für weitere Teddybären zu spenden. "Er nahm sein Taschengeld und spendete es an die Firma der Trösterteddys. Diese sollen viele Freunde seines Teddys an uns schicken, damit diese auch andere Kinder trösten können".

Die Trösterteddys gelangten von der Kinderhilfe Eckental GmbH direkt an das BRK Erlangen-Höchstadt. "Die Spende erreichte uns kurz vor Weihnachten." Dem BRK zufolge trösten nun zehn Teddys zehn Kinder, die aufgrund eines medizinischen Notfalls oder Unfalls "Tränen zu trocknen haben", hält Pechtl fest.

Das gesamte BRK-Team um Pechtl zeigt sich sehr gerührt von der schönen Geste des Fünfjährigen. "Lieber Julius, wir danken dir ganz herzlich für deine großartige Spende und versprechen dir, dass jeder Teddy einen neuen Freund bekommt", heißt es vonseiten der fränkischen Einsatzkräfte.