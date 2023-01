"Wintersportvergnügen ohne Schnee": Das mache die Winterrodelbahn des City-Managements Erlangen vom 2. bis 9. Februar 2023 am Erlanger Schlossplatz möglich, wie in einer Pressemitteilung angekündigt wird.

Nach der vom City-Management als Erfolg bewerteten Durchführung von "Erlangen like on Ice" folge nun ein neues winterliches Angebot, das die Innenstadt für eine Woche im Februar noch attraktiver machen soll: eine Rodelbahn, die komplett unabhängig vom Schneefall sei. Als Standort sei der Schlossplatz vor der Kulisse des Markgrafenschlosses gewählt worden, integriert in den Erlanger Lichtmessmarkt.

Gratis-Rodelbahn auf dem Erlanger Schlossplatz - alle Infos zum Lichtmessmarkt 2023

"Wir haben eine mobile Winterrodelbahn organisiert, die auch ohne Schnee echten Winterspaß garantiert. Auch bei dieser Aktion achten wir darauf, den CO2-Abdruck möglichst gering zu halten. Für Groß und Klein wird der Besuch unserer Innenstadt so zum Erlebnis, an kalten wie an warmen Tagen", wirbt Christian Frank, Vorstand des City-Managements in der Mitteilung.

Bei einem Gefälle von bis zu 45 Grad gehe es auf aufblasbaren Reifen auf einem speziellen Rollen-Belag bergab. Schwung holen sich die Rodler demnach auf einer Länge von 25 Metern. Die Nutzung der Rodelbahn sei für Kinder und Erwachsene kostenlos.

Nach zwei Jahren Auszeit finde auch wieder der Erlanger Lichtmessmarkt statt. Ab Lichtmess (2. Februar 2023) laden die Markttreibenden wieder ein, eine "große Auswahl an Haushaltsartikeln wie Töpfe, Pfannen oder Wollsocken bis hin zu Gewürzen, Teesortimente und anderen Leckereien zu entdecken", heißt es. Ebenfalls erwarte die Besucher ein "Hüttenzauber mit Getränkeauswahl und Sitzgelegenheiten". Die Öffnungszeiten sind am Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr.