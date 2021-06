Heftiger Unfall in Erlangen mit hochschwangerer Frau: Am Dienstagvormittag (29.06.2021) ereignete sich auf der Südkreuzung in Erlangen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel an der Kreuzung außer Betrieb. Ein 35-jähriger Autofahrer kam aus der Hammerbacherstraße und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dort stieß das Auto mit einem, auf der bevorrechtigten Straße in Richtung Nürnberg fahrenden Auto zusammen, wie die Polizei Erlangen-Stadt mitteilt.

Erlangen: Autos kollidieren auf Kreuzung - hochschwangere Frau im Fahrzeug

Die Kollision war so heftig, dass sich der Unfallverursacher um 180 Grad drehte und mitten auf der Kreuzung zum Stehen kam. Auf dem Beifahrersitz saß die hochschwangere Ehefrau, die vorsorglich in die Klinik eingeliefert wurde.

Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge war der Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Nürnberg für etwa 1,5 Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über die Hammerbacherstraße geleitet.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen blieb die hochschwangere Beifahrerin unverletzt auch dem ungeborenen Kind geht es gut.

