Vom 17.-19. September heißt es für Erlangen „Zurück auf die Bühnen!“. Organisiert vom Kulturzentrum E-Werk stellt die Stadt Erlangen als Veranstalter ein dreitägiges Open Air auf die Beine. Das teilt das E-Werk Kulturzentrum mit.

Doch nicht nur Künstler*innen der regionalen Kulturlandschaft werden die insgesamt sieben Bühnen rund um das Stadtgebiet an den drei Festivaltagen bespielen: Zusätzlich zu einem musikalischen Programm aus allen denkbaren Genres wartet das Open Air mit einem Literatur-, Kabarett- sowie Kinder- und Familienprogramm auf.



Neben großen Namen wie Pam Pam Ida gibt es laut dem E-Werk auch viel Neues zu entdecken. So präsentiere sich beispielsweise die junge fränkische Literatur im Innenhof des Stadtmuseums. Das Theater Kuckucksheim kommt mit der Premiere eines neuen Piraten-Stücks und Kindertheater auf die Kulturinsel Wöhrmühle, während der Schlossplatz einen Abend lang zur Klassik-Bühne wird. Auf dem Bolzplatz am Bürgertreff Die Scheune geben sich unter anderem die bayerischen Folk-Rocker Django3000 die Ehre. Im E-Werk Garten kommen Familien und Jazz-Freunde auf ihre Kosten.

Die regionale Hip Hop-Szene versammelt sich am Jugendclub Omega und im Röthelheimpark entsteht für drei Tage ein Bürgertreff mit Frühschoppen und Musikprogramm. Auch das Figuren-Theater-Festival ist an diesen drei Tagen mit von der Partie.

Das Open Air findet wie alle Veranstaltungen derzeit unter Einhaltung aller aktuellen Corona-Bestimmungen statt. „Wir führen jetzt bereits seit über einem Jahr erfolgreich Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen durch und können uns mittlerweile mit Recht als Experten auf diesem Gebiet bezeichnen“, berichtet E-Werk Geschäftsführer Jan-Peter Dinger. Um das Festival Corona-konform durchzuführen, könne an den einzelnen Spielorten nur ein beschränktes Platzkontingent zur Verfügung gestellt werden. „Grundsätzlich haben wir für alle Veranstaltungen möglichst günstige Preise angesetzt, um das Erlebnis für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen“, erklärt Stephan Beck. Viele der Veranstaltungen finden sogar bei freiem Eintritt statt.

Um einen Platz sicher zu haben, wird aber auch bei diesen Terminen empfohlen, sich seinen Sitzplatz vorab unter www.e-werk.de/zurueck-auf-die-buehnen gegen eine Buchungsgebühr von 1 Euro zu sichern. Ermäßigungen für Kinder und Erlangen-Pass-Inhaber sind ebenfalls möglich. Unter der genannten Adresse sind das gesamte Programm sowie sämtliche aktuelle Informationen abrufbar.