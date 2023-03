Erlangen: Getränkemarkt Zeh muss schließen - "tut mir im Herzen weh"

Erlangen : Getränkemarkt Zeh muss am Freitag (31. März 2023) schließen

: muss am schließen "Machen alles kaputt ": - Inhaber erklärt Entscheidung

": - erklärt "Mit Tränen in den Augen": emotionale Reaktionen auf Schließung

Am Freitag (31. März 2023) muss der Getränkemarkt Zeh in Erlangen nach langjährigem Bestehen schließen. Inhaber Thomas Zeh, der den Laden bereits seit 2005 führt, sei die Entscheidung alles andere als leicht gefallen, wie er jetzt gegenüber inFranken.de deutlich macht. Da er den Getränkemarkt damals von seinem Vater übernahm, der ihn Mitte der 80er Jahre eröffnet hatte, habe der Laden für ihn immer auch eine emotionale Komponente gehabt.

Getränkemarkt in Erlangen muss schließen: "wird gar nicht mehr wertgeschätzt"

Zeh kann sich noch gut an damals erinnern und blickt heute teilweise mit Wehmut zurück. "Früher, als es noch keine großen Discounter gab, waren die kleinen Läden hier wichtige Anlaufstellen für die Anwohner", erinnert er sich. "Normalerweise hatte damals jeder Stadtteil solche Ladenzeilen oder kleine Einkaufszentren mit Metzgern, Bäckern und kleinen Lebensmittelläden. Und eben auch mit Getränkemärkten", erzählt er. "Die sterben aber nach und nach weg, es fehlen einfach die Kunden", erklärt er.

Und er hat auch einen konkreten Verdacht, warum: "Die Großmärkte und Discounter machen alles kaputt", schimpft er. "Die Werbung ist aggressiv, überall wird damit geworben, dass beim Discounter alles immer noch günstiger sei und die Leute fallen drauf rein". Dabei seien die Getränke beim Discounter gar nicht günstiger als bei ihm im Getränkemarkt. Das Problem liege aber auch noch woanders. "Die Leute kaufen nicht mehr nur punktuell ein, so wie das früher oft noch der Fall war", sagt er. Heute wollen es die meisten Leute möglichst bequem. Es sei ihnen wichtiger, irgendwo alles unter einem Dach kaufen zu können, als die Geschäfte in der Nachbarschaft zu unterstützen.

"Das, was man vor Ort hat, wird gar nicht mehr wertgeschätzt", stellt er deshalb traurig fest. Seit mittlerweile 15 Jahren habe er deshalb auch "jährlich rückläufige Zahlen" gehabt, wie er gegenüber inFranken.de berichtet. Einige Zeit habe er sich durch den Betrieb einer Poststelle noch gerade so über Wasser halten können. "Als das dann aber weggefallen ist, war mir eigentlich schon klar, dass ich den Getränkemarkt so nicht mehr halten kann", sagt er. Jetzt habe er sich dann schließlich schweren Herzens dazu entschieden, seinen Getränkemarkt zum 31. März 2023 zu schließen.

"Tut mir fürchterlich leid": Getränkemarkt-Inhaber mit emotionaler Botschaft an Kunden

"Mir tut das fürchterlich leid, vor allem für unsere Stammkunden und für die älteren Leute, die in der Nähe wohnen", sagt Thomas Zeh. Diesen treuen Kunden gelte auch sein ganz besonderer Dank, wie er mehrfach betont. "Ich danke all denen, die immer zu uns gekommen sind und uns über die Jahre unterstützt haben, ich war immer gerne für euch da", sagt Zeh merklich gerührt. Die Reaktionen, die er nach Verkündung der Schließung bekommen habe, seien "durchweg traurig" gewesen. "Es ist wirklich so, dass etliche Kunden in der letzten Zeit mit Tränen in den Augen hereingekommen sind, das ist schon echt hart", sagt er.

Auch dem Getränkemarkt-Inhaber selbst ist förmlich anzumerken, wie schwer ihm dieser Schritt fällt. "Natürlich geht es mir schlecht", sagt Thomas Zeh. "Das tut mir im Herzen weh, das ist schließlich ein alter Familienbetrieb und da liegt mein ganzes Herzblut drin", erzählt er. "Wir haben schon gesagt, wenn wir den Laden am 31. März zum letzten Mal schließen, werden auch wir uns wahrscheinlich alle mit Tränen in den Augen in den Armen liegen", berichtet er.

Wie es für ihn nach der Schließung weitergeht, kann er indes noch nicht sagen. "Wenn ich so etwas in die Richtung nochmal mache, dann muss es auf jeden Fall Hand und Fuß haben", überlegt er. "Ansonsten arbeite ich halt irgendwo als Angestellter. So ein anderes Leben, ohne diese Sorgen, wo man auch mal Urlaub machen oder daheim bleiben kann, wenn man krank ist, kann ja auch mal ganz entspannt sein."