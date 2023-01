Wie die Feuerwehr Erlangen berichtet, verlief die Wachablösung am vergangenem Sonntagmorgen (8. Januar 2023) anders als gewöhnlich. Grund war die Verabschiedung ihres Mitarbeiters Christian Seitz, der noch im Januar eine neue Stelle in Bamberg antritt.

Für die besondere Aktion holte man sogar Seitz' zukünftigen Arbeitgeber mit ins Boot, bei dem er in wenigen Tagen seinen Dienst antreten wird.

Feuerwehr Erlangen bereitet Kameraden besonderen Abschied - Kollege wechselt nach Bamberg

Die Löschgruppen 1 und 3 ehrten Seitz an seinem letzten Arbeitstag mit einer besonderen Geste: "Mit einem großen Spalier, einer kurzen Laudatio und mehreren Geschenken verabschiedeten sie sich gemeinsam von Christian Seitz, unserem Sachgebietsleiter für die Einsatzvorbereitung und die Informationstechnik, der soeben seinen letzten 24h-Alarmdienst auf der Erlanger Hauptfeuerwache beendet hatte", erklärt die Feuerwehr. Die offizielle Verabschiedung aus Reihen der Einsatzführungsdienste der Erlanger Feuerwehr sei bereits vor Weihnachten im Rahmen einer Besprechung der Leitungsrunde erfolgt.

Laut Angaben der Erlanger Feuerwehr wird der 39-jährige Diplomingenieur Seitz zum 15. Januar 2023 eine Stelle im Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Bamberg antreten und dort künftig als Amts- und Wachleiter die Geschicke der ständigen Wache in verantwortlicher Position lenken: "Um ganz sicherzugehen, dass sich dieser seine Entscheidung nach dem emotionalen Abschied auf der Erlanger Hauptfeuerwache nicht noch einmal anders überlegt, kamen die Kollegen aus Bamberg mit einem Führungsfahrzeug zu uns in die Hugenottenstadt und überraschten ihren künftigen Chef am Ende des langen Spaliers, wo sie ihn mit seiner neuen Einsatzjacke persönlich in Empfang nahmen", hält die Feuerwehr augenzwinkernd fest.

Am Schluss ihres öffentlichen Statements geben die Kollegen der Feuerwehr Erlangen Seitz noch ein paar warme Worte mit auf den Weg: "Lieber Christian, Dein gesamtes Presseteam wünscht Dir auf diesem Weg viel Erfolg auf Deinem weiteren beruflichen und privaten Lebensweg und sagt herzlich danke für die vielen gelungenen Projekte, die wir in den vergangenen acht Jahren gemeinsam in der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Erlangen umgesetzt haben."

