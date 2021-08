Für das Profiradsportrennen ist ein Teilnehmerfeld gemeldet, das u.a. mit bekannten Fahrern der Tour de France bestückt ist. Mit Ackermann, Cavendish, Degenkolb, Zabel, Froome stechen viele bekannte Namen hervor. Deren Zieleinfahrt ist für Samstagnachmittag in der Erlanger Innenstadt angekündigt, wo sie von Norden her das Stadtgebiet erreichen. Parallel wird die Tour auch Samstagnachmittag im ZDF live übertragen. Für Sonntagmittag ist ein neutralisierter Start in der Erlanger Innenstadt angekündigt. An diesem Tag strahlt die ARD das Radsportereignis aus. Das teilt das City-Management Erlangen mit.

Neben dem Profiradsport wird es für das Publikum Mitmachaktionen geben und auf den Erlanger Plätzen sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Hier bringt auch der Veranstalter von der Deutschland Tour viele Aktionen in die Stadt, die das Publikum mit einbeziehe und in die Welt des Radsports einführe. Parallel finden auf dem Stadtgebiet die unterschiedlichsten Aktionen des Erlanger Poetenfests ab frühen Samstagmittag statt.

Side-Events: Samstag, 28. August 2021

Expo Tour: Mit der Deutschland Tour kommt auch die „größte mobile Fahrradmesse Deutschlands“ nach Erlangen. Neben der Radsportindustrie präsentieren sich am Erlanger Zollhaus die Sponsoren der Deutschland Tour und bieten zahlreiche Mitmachaktionen an. Als Sponsor des Etappenorts Erlangen öffnet an diesem Tag auch Siemens Healthineers kostenlos das Siemens MedMuseum. Ebenso ist von Erlangen mit der Mauss Bau GmbH auch ein lokaler Sponsor dabei und bietet den Besucherinnen und Besuchern ein sportliches Programm.

Newcomer Tour: Die Juniorinnen der U17-Kategorie fahren neunmal auf einem Rundkurs von über 4,8 Kilometern. Das Jugend-Profirennen bietet den deutschen und internationalen Nachwuchsstars eine Plattform.

Ride Tour: Wie die Profis, doch nicht gegen sondern miteinander, fahren bei der Ride Tour alle Teilnehmer auf der offiziellen Rennstrecke durch die Erlanger Innenstadt. Hier gibt es keinen Gewinner und auch keinen Zwang, mit welchem Fahrrad jeder antritt. Ob mit Rennrad, MTB, Liegerad, E-Bike oder selbstgebautem Fahrrad – die Ride Tour hat höchsten Spaß Faktor und öffnet die offizielle Strecke für Alle. Eine Anmeldung ist erforderlich und erfolgt über www.deutschland-tour.com

Mini Tour: Kinder und Jugendliche zwischen zwei und zwölf Jahren sind eingeladen, in der FahrradErlebniswelt ihre Skills in den verschiedenen Lernparcours zu testen. Für alle zwei bis fünfjährigen Kinder gibt es das Laufradrennen, bei dem die letzten Meter der Zielgerade von den Kids befahren werden. Höhepunkt ist die Bike Parade, bei der sich alle Altersklassen bis zwölf Jahren wie die Radprofis bejubeln lassen. Eine Anmeldung ist erforderlich und erfolgt über www.deutschland-tour.com

Side-Events: Sonntag, 29. August 2021

Ride Tour: Auch am Sonntag haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, auf der offiziellen Profiradstrecke zu fahren. Eine Anmeldung ist erforderlich und erfolgt über www.deutschland-tour.com

Weitere Side-Events in der Erlanger City

„Fun-Track“ (Neustädter Kirchenplatz, 23. – 29.08.): Der Fahrradparcours für Jung und Alt steht wieder am Neustädter Kirchenplatz und kann kostenlos mit Fahrrad, Scooter und Skateboard ausprobiert werden.

Fahrradmesse „Radsport und Bewegung“ (Bohlenplatz, 28.08.): Lokale und regionale Austeller stellen die neusten Trends und Mitmachmöglichkeiten in Erlangen vor. Hier befindet sich auch der Infopoint der TouristInformation Erlangen, wo es weitere Informationen zur Deutschland Tour an den Veranstaltungstagen gibt.

Fahrradschau (Schlossplatz, 28.08.): Die Fahrradschau bietet Highlights und Neuheiten aus den 3 Bereichen: Rennrad, Mountainbike und Gravel – jeweils als E-Bikes und konventionell. Gezeigt werden Bike Neuheiten der Saison 2021/2022 und sportliches Zubehör. Auf dem Geschicklichkeitsparcours „Langsamfahren“ können Besucher sich miteinander messen und Preise gewinnen. Zudem gibt es ein Leistungsdiagnostikangebot für Sportgesundheit und Trainingsoptimierung in Kooperation mit iQ-Move, dem Erlanger Institut für Sport- und Bewegungsmedizin.

Alle Informationen zum Programm gibt es auf www.erlangen.info/deutschland_tour/