Wie die Stadt Erlangen mitteilt, hat das Standesamt der Stadtverwaltung dieser Tage die "Hitparade der Vornamen 2022" bei Neugeborenen, sprich die beliebtesten Babynamen des vergangenen Jahres, verkündet.

Zudem wurden die "Erlanger Lieblingswörter im Januar" verkündet, die im Rahmen einer Aktion der Erlanger Stadtverwaltung ausgewählt wurden.

Emilia und Elias ganz vorne: Die beliebtesten Babynamen 2022 in Erlangen

Bei den Mädchennamen dominierten demnach Emilia, Lina und Leonie, bei Jungen seien im letzten Jahr Elias beziehungsweise Emil, Anton und Felix am meisten vergeben worden. Damit liege Erlangen im bundesweiten Trend, zumindest bei den Mädchen-Vornamen (Emilia). Bei den Jungen dominiere hingegen deutschlandweit Noah. Im Jahr 2021 seien noch Emma und Moritz die am meisten vergebenen Vornamen bei Neugeborenen in der Hugenottenstadt gewesen.

Zudem wurden im Zuge einer Aktion der Stadtveraltung die "Erlanger Lieblingswörter" im Januar gekürt: "Um zu zeigen, wie vielseitig Sprachen sind, hat das Büro für Chancengleichheit und Vielfalt der Stadtverwaltung im Herbst 2022 zur Aktion 'Erlanger Lieblingswörter' aufgerufen", heißt es. Über 100 Wörter aus mehr als 35 Sprachen seien dabei eingegangen: "Eine Jury hat daraus nun Favoriten gekürt, die jetzt im Januar im Stadtgebiet zu sehen sein werden."

Sieben Lieblingswörter bekämen dabei ein eigenes Motiv, weitere 32 Wörter würden auf Großplakaten zu sehen sein, darunter seien Wörter wie "Habibi", "Kuddelmuddel" und "мир", das ukrainische Wort für "Frieden".

