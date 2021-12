Der City-Gutschein ist in Erlangen auch 2021 als Geschenkidee zu Weihnachten sehr beliebt. Seit der Einführung im September 2018 hat das Projekt einen Umsatz von über 1 Million Euro für die teilnehmenden Erlanger Betriebe generiert, teilt das City-Management Erlangen mit.

Bei 13 Verkaufsstellen sind die Gutscheine auch vor den Weihnachtsfeiertagen noch erhältlich. Wer zur Adventszeit noch das passende Geschenk sucht, dem dürfte der City-Gutschein sehr gelegen kommen. Mittlerweile nehmen über 300 Annahmestellen aus Erlangen an dem Gutscheinsystem teil.

Die Einlösemöglichkeiten sind vielfältig und decken alle Bereiche wie u.a. Shopping, Kultur und Gastronomie ab. Nachdem in 2020 und 2021 viele Betriebe von den Auswirkungen der Lockdowns betroffen waren, zeigten sich viele Menschen mit dem Kauf der Gutscheine solidarisch.

„Die Resonanz auf den City-Gutschein ist äußerst positiv. Besonders in der aktuellen Zeit möchten viele Unternehmen und Einzelkunden ihre Stadt und ihre Betriebe unterstützen. Das sehen wir auch in den Umsatzzahlen“, so Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen. Für die Betriebe ist eine Teilnahme am City-Gutschein kostenlos. Auch in 2022 setzt das City-Management die Marketinggebühren in Höhe von 2% aus, um noch mehr einen Anreiz für alle Interessierten zu schaffen.

Die Gutscheine gibt es in einer 10 €, 20 €und 50 € Ausgabe und sie haben eine Gültigkeit von drei Jahren. Die neu aufgelegte Broschüre zum City-Gutschein Erlangen, auf der alle 300 Annahmestellen aufgelistet sind, liegt in den teilnehmenden Betrieben aus. Unter anderem sind die Gutscheine auch in der Tourist-Information Erlangen erhältlich (Goethestraße 21 a, 91054 Erlangen, Mo – Fr, 09:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr, Heiligabend und Silvester sowie an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen).